Quartararo sfreccia a Portimao, suo il warm up del Gp del Portogallo: Bagnaia ha l’ok dei medici

I piloti della MotoGP sono tornati in pista, a Portimao, per il warm up del Gp del Portogallo. Al termine della sessione è Quartararo a prendersi la testa della classifica dei tempi. Il campione del mondo in carica ha riportato davanti la Yamaha, lasciandosi alle spalle Jack Miller e Marc Marquez. Quarto tempo invece per Aleix Espargaro, mentre il suo compagno di squadra dell’Aprilia ha chiuso sesto.

Nono tempo per Andrea Dovizioso, mentre il poleman Zarco ha chiuso al 10° posto. 12° tempo per Pecco Bagnaia, che dopo la caduta di ieri ha ricevuto l’ok dei medici per poter gareggiare, 13° infine un acciaccato Bastianini, anche lui caduto ieri.