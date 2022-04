Quartararo troppo deluso, ancora un avvertimento a Yamaha: “la Honda mi vuole? Ci penserò bene”

SportFair

Il Gp d’Argentina ha regalato forti emozioni ieri con la vittoria di Aleix Espargaro, che ha regalato all’Aprilia il suo primo successo in top-class. Weekend amaro per Yamaha ed il campione del mondo Quartararo, che ha chiuso la sua gara con un 8° posto non proprio soddisfacente.

Il pilota francese sta iniziando a maturare l’idea di dire addio al team di Iwata e continua a lanciare messaggi alla sua squadra. Ieri, l’ennesimo avvertimento: “i grandi problemi erano legati all’aderenza posteriore ed alla velocità massima, sapevamo già di quest’ultima, ma la mancanza di aderenza è stata sorprendente. I primi giri sono stati un incubo, continuavo a perdere posizioni. Non appena c’è stata più gomma in pista è andata meglio, ma i sorpassi erano comunque difficili. Ho dato il massimo, ma ho usato la mia gomma posteriore più del previsto ed ho chiuso in ottava posizione. È frustrante perché non ho fatto grandi errori, stavo solo perdendo a causa della mancanza di aderenza. Vedremo se riusciremo a trovare più grip ad Austin. La Honda mi vuole? Ci penserò bene”, ha affermato il francese.