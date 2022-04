Quanto guadagnano Elkann e Agnelli? Il bilancio Exor svela i compensi

SportFair

La Juventus è concentrata sulla stagione in corso, la squadra è stata eliminata dalla Champions League mentre in campionato è rientrata pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto. Nella prossima partita sarà chiamata dello scontro diretto contro l’Inter, vero e proprio duello per le zone altissime. Nel frattempo sono stati comunicati i compensi di John Elkann e Andrea Agnelli, è quanto emerso dal bilancio al 31 dicembre 2021 della holding della famiglia Agnelli, la Exor, proprietaria della Juventus e della Ferrari.

Nel dettaglio circa 3,2 milioni di euro di remunerazioni nel 2021 per John Elkann, per Andrea Agnelli 566mila euro, superiori rispetto ai 506mila euro del 2020. La cifra di John Elkann è la somma tra un salario di 850mila euro, 1,473 milioni di compenso in azioni, 898mila euro in bonus più 379mila euro da altre società del gruppo.