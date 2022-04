Quanti soldi ha guadagnato Elisa Longo Borghini vincendo la Parigi-Roubaix? Il montepremi è bassissimo

SportFair

Grandissima impresa di Elisa Longo Borghini, l’italiana ha vinto la Parigi-Roubaix al termine di una prestazione davvero eccezionale e un trionfo in solitaria. “Devo ringraziare la mia famiglia e il mio fidanzato Jacopo ma soprattutto la Trek Segafredo: avevo detto che non dovevano portarmi perché in questo inizio di stagione non avevo ottenuto bei risultati e invece loro hanno insistito, mi hanno dato fiducia, hanno detto che ce l’avrei fatta e infatti avevano ragione”, ha detto al termine della gara.

Le ultime settimane non sono state facili. “Ho saltato Amstel Gold Race e Freccia del Brabante, ho preso degli antibiotici, oggi mi sentivo bene e ho vinto. Devo portare sul podio con me tutta la mia squadra perché hanno fatto un lavoro straordinario”.

Il risultato di Elisa Longo Borghini è stato strepitoso, ma il premio in denaro non è adeguato all’impresa. Quanti soldi ha guadagnato Elisa Longo Borghini vincendo la Parigi-Roubaix? Il montepremi dovrebbe essere di 20.000 euro.