Doppietta Audi in qualifica! Valentino Rossi partirà dal 15° posto alla 3 ore di Imola

La nuova avventura di Valentino Rossi con le quattro ruote è iniziata! Il Dottore ha disputato questa mattina le qualifiche della 3 ore di Imola che si disputerà questo pomeriggio.

Il dottore ed il team #46 WRT, formato dall’ex pilota di MotoGP, Frédéric Vervisch e Nico Müller, partiranno dal 15° posto oggi. Ad aggiudicarsi la pole position è stato il team WRT, con la R8 dell’equipaggio #32 di Weert, seguito dall’Audio di Mies, Neidershauser e Legeret, del Sainteloc Racing #25, mentre al terzo posto c’è l a Mercedes #88 dell’Akkodis ASP Racing Team.

“Le qualifiche sono state complesse, ci sono tante auto in pista. Partiremo in 15ma posizione, vedremo come andrà la gara. Per essere la prima qualifica non è andata male”, ha dichiarato Valentino Rossi a fine qualifiche.