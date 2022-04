Aleix Espargaro fa la storia! L’Aprilia ritrova la pole dopo 21 anni in Argentina, Luca Marini in prima fila

SportFair

Dopo alcuni giorni di incertezze, la MotoGP, finalmente, è scesa in posta a Termas de Rio Hondo, dove oggi si sono disputate due sessioni di prove libere e le qualifiche del Gp d’Argentina.

Un Gp d’Argentina insolito, con una giornata in meno di lavoro in pista a causa dei ritardi dei materiali di alcuni team, che hanno costretto gli organizzatori a riprogrammare tutto il weekend di gara, annullando l’attività in pista nella giornata del venerdì.

A seguito delle due sessioni di prove libere, il weekend del Gp d’Argentina è entrato nel vivo con le qualifiche, che vedono sorridere l’Aprilia, che centra la pole position con un eccezionale Aleix Espargaro. Era da 21 anni che l’Aprilia non conquistava la pole position.

Il pilota spagnolo, domani, partirà dalla prima casella in griglia, seguito da Jorge Martin e da un fantastico Luca Marini, alla sua seconda prima fila in MotoGP. Quinto tempo per Vinales, seguito dal campione del mondo Quartararo.

Sabato nero invece per Pecco Bagnaia, che fatica ancora a trovare il feeling con la sua moto e non è riuscito a superare la Q1.

Le parole dei top-3

Espargaro: “sono molto contento, a me interessa molto la domenica, ma è molto bello, vuol dire che oggi qui con un livello altissimo l’Aprilia è stata la moto migliore di tutti. Stiamo lavorando bene a Noale, non solo io, anche Maverick. Oggi è stato davvero un piacere guidare questa moto”.

Martin: “sono molto molto contento, anche se non abbiamo fatto la pole ma è mancato poco, sono nel mio miglior momento, il ritmo è molto buono per domani e siamo pronti per tutto“.

Marini: “una grandissima soddisfazione soprattutto perchè oggi è la prima volta che sono riuscito a dimostrare il potenziale che sento quest’anno, mi sento benissimo, in un paio di gare dopo i problemi iniziali siamo riusciti a risolvere quasi tutto, mi sento davvero bene, mi sento che il nostro potenziale di quest’anno è quello di stare in queste posizioni, mi aspetto di trovarmi qui più volte. Volevo ringraziare tutta la mia squadra, hanno fatto un lavoro inredibile, grazie a loro e grazie a Ducati, questa qui è per loro“.