Nakagami si prende le FP1 del Gp d’Argentina: bene Quartararo, Bagnaia fuori dalla top-10

E’ iniziato, finalmente, il weekend di gara a Termas di Rio Hondo. Un fine settimana insolito, condizionato dai ritardi dei materiali di diversi team, che hanno costretto i piani alti a riorganizzare tutto il programma.

Sono state ridotte a due, infatti, le prove libere del Gp d’Argentina prima delle qualifiche di questa sera, slittate dalle 20 alle 22 italiane. Intanto, a Termas de Rio Hondo i piloti della MotoGP hanno disputato la loro prima sessione di prove libere, allungata, al termine della quale è Nakagami il più veloce, seguito da Quartararo e Pol Espargaro.

Lo spagnolo della Honda si lascia alle spalle il fratello Aleix e Bezzecchi, unico italiano in top 10. Solo 12° Pecco Bagnaia, mentre Morbidelli non è riuscito a far meglio del 18° tempo.