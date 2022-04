Prima vittoria azzurra: l’Italia del rugby femminile batte la scozia nel Sei Nazioni

SportFair

Con una grande reazione nel secondo tempo l’Italdonne supera, in rimonta, 20-13 la Scozia allo Stadio Lanfranchi di Parma nella quarta giornata del Tik Tok Women’s Six Nations conquistando la prima vittoria nel torneo.

Partita molto equilibrata nelle prime battute di gioco con l’Italia che perde per infortunio Stefan al 9’ – affidandosi all’esperienza di Sara Barattin in mediana – e che va in svantaggio al 14’ con Nelson che centra i pali dopo un calcio di punizione conquistato al primo attacco scozzese. Le Azzurre reagiscono subito e, dopo essere andate vicine alla meta, da un vantaggio non concretizzato arriva il calcio piazzato di Sillari al 23’ che vale il pareggio. Nella parte finale del primo tempo la Scozia aumenta la pressione e, dopo una lunga azione, riesce a trovare la prima meta del match con Wassell. Nelson centra i pali per la seconda volta mandando le squadre all’intervallo sul 3-10.

Inizio di secondo tempo a spron battuto per la squadra guidata da Andrea Di Giandomenico che attacca a testa bassa e al 45’ trova il pareggio con Melissa Bettoni che va in meta e Michela Sillari che realizza una trasformazione non semplice per il momentaneo 10-10. Il buon momento dell’Italia prosegue e pochi minuti più tardi è ancora Sillari a segnare punti: il calcio piazzato del centro azzurro porta per la prima volta in vantaggio la sua squadra spostando il parziale sul 13-10. Le Azzurre difendono bene il vantaggio acquisito e al 67’ da una touche rubata nei 22 metri difensivi scozzesi sfiorano la seconda marcatura con Tounesi che viene fermata a due metri dalla linea di meta. Passano pochi istanti e la seconda meta dell’Italia arriva nuovamente dalla prima linea con la neo entrata Turani. La successiva trasformazione di Sillari sposta il risultato sul 20-10. Al 76’ Nelson accorcia le distanze con un calcio piazzato da posizione centrale con la squadra guidata da Andrea Di Giandomenico che riesce a difendere il vantaggio nei minuti finali centrando la prima vittoria nel torneo.

Prossimo appuntamento per le Azzurre in programma tra una settimana, sabato 30 aprile in Galles, per la quinta ed ultima giornata del torneo.