Presentata la nuova maglia della Nazionale italiana di ciclismo: TCI nuovo partner di FCI

TCI, azienda italiana leader nella produzione di componenti elettronici per l’illuminazione e simbolo nel mondo dell’innovazione e del made in Italy, sarà presente sulla Maglia Azzurra di tutte le Nazionali della Federazione Ciclistica Italiana per i prossimi anni.

“Sono particolarmente contento di questo nuovo ingresso nella grande famiglia del ciclismo – ha dichiarato il presidente Cordiano Dagnoni – perché simboleggia il primo passo verso una nuova ridefinizione della nostra Maglia Azzurra nei valori che è in grado di esprimere. TCI è un’azienda moderna, che rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo, valori che ben si conciliano con quelli della Federazione e del ciclismo Italiano. Averla al nostro fianco, in tutti i sensi, per i prossimi anni è per noi motivo di orgoglio”.

On. Gianfranco Librandi, proprietario di Tci Telecomunicazioni: “È per me una grande soddisfazione diventare sponsor delle Nazionali italiane di ciclismo. Non esiste maglia più bella di quella azzurra. Il ciclismo è uno sport fantastico, che unisce. Sono onorato di entrare a far parte di questa squadra e sono sicuro che sarà una bella avventura”.

Il CT della strada, Daniele Bennati: “E’ bello tornare ad una maglia azzurra all’insegna della tradizione. Auguro tante soddisfazioni a questa livrea. Da parte nostra metteremo tutte le energie per far bene. Il ciclismo italiano sta bene e speriamo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati all’inizio di stagione”.

Il CT della pista Marco Villa: “Arriviamo da 5 anni in ascesa e con un 2021 in cui abbiamo raggiunto il sogno olimpico. Il gruppo è giovane, con ottime individualità e non è stanco di vincere. Porteremo in alto il nome di TCI in tutto il mondo”.

Le maglie saranno ancora griffate da CASTELLI, altro brand che ha fatto della qualità all’insegna del made in Italy il proprio tratto distintivo, come affermato da Alessio Cremonese: “E’ un orgoglio per tutti noi di Castelli poter presentare un’altra Maglia della Federazione Ciclistica. Da anni supportiamo la FCI e cerchiamo con la nostra costante ricerca di mettere gli atleti di tutte le discipline nella miglior condizione per raggiungere sempre nuovi entusiasmanti risultati; con una grande attenzione allo stile che distingue il nostro Paese”.

Paolo Calabresi, Marketing Director Sport&Fitness Division di ENERVIT, l’altro sponsor della Maglia Azzurra: “Crediamo fortemente nella Maglia Azzurra, che rappresenta l’eccellenza del ciclismo italiano ed è riconosciuta a livello internazionale. Condividiamo gli stessi valori, ed è per questo che supporteremo le Nazionali con i nostri prodotti e con il logo sulla maglia per altri tre anni”.