Dal caldo di Palermo al freddo della Finlandia, il portiere Mattia Guarnieri a SportFair: “Oulu è una città fantastica, l’obiettivo è riportare il club dove merita”

La prima volta non si scorda mai. Mattia Guarnieri, portiere classe 2000 e considerato di grande prospettiva, inizia una nuova avventura lontano dall’Italia: è ufficiale il passaggio all’OTP United, un club di seconda divisione finlandese. Le ambiziosi sono importanti, l’obiettivo è quello di lottare per il vertice della classifica. Si tratta di un club storico con più di 80 anni di storia con sede a Oulu. E’ una città con poco più di 200.000 abitanti, la più popolosa della Finlandia settentrionale e la quinta del paese dopo Helsinki, Espoo, Tampere e Vantaa. E’ stata chiamata la “capitale della Finlandia settentrionale” ed è stata scelta come capitale europea della cultura nel 2026. Una città ed un club in grande risalita e capace di imporsi ad alti livelli. L’OTP United si è dimostrato molto attento anche al campionato italiano, l’arrivo di un portiere come Mattia Guarnieri conferma le ambizioni anche per il futuro. Il 22enne è pronto a mettersi in mostra anche in un altro campionato. Nel corso della carriera ha indossato alcune maglie, la più importante quella del Palermo. Poi Fondi, Fasano, Casarano, Cerignola e Muravera. Si è dimostrato un portiere completo, reattivo tra i pali e bravo nelle uscite e dotato di un buon rinvio. Il trasferimento in Finlandia rappresenta un cambiamento netto, ma Guarnieri non ha paura come conferma in esclusiva ai microfoni di SportFair.

Si tratta della prima esperienza all’estero, Guarnieri racconta le sue emozioni e gli obiettivi personali e di squadra. “l’obiettivo è cercare di fare un’ottima stagione e di provare tutti quanti assieme a vincere il campionato e riportare il club dove merita di stare”. Poi i dettagli sulla trattativa: “è nata tramite il mio agente Francesco Rizzi, una grandissima persona e un ottimo agente che appena ha avuto questa possibilità e me l’ha proposta mi ha subito consigliato di partire senza nemmeno pensarci”.

Sulle ultime esperienze nei campionati italiani: “le ultime esperienze non sono state fortunate, un po’ per colpa mia e un po’ per colpa del sistema ma va bene così. Adesso sono qui, ho voglia di fare bene e di rimettermi in gioco come ho sempre fatto. Sono arrivato in un calcio totalmente diverso, molto più fisico del nostro”.

Le prime impressioni sulla nuova avventura: “Oulu è una città fantastica. Sono arrivato qui che era praticamente tutta bianca, le temperature sono abbastanza fredde ma con il tempo ci si abitua. Sono uno che si adatta facilmente”. Sull’ambientamento con i compagni: “abbiamo una squadra con tanti ragazzi di tante nazionalità diverse, tanti argentini che capiscono l’italiano. Non è stato difficile”.

Infine un messaggio ai tifosi: “mi auguro che ci siano sempre vicini, so di essere in un club storico e so che pretendono molto da noi ma posso promettere che daremo sempre il massimo in ogni partita”.