Pogba lascia la chat WhatsApp del Manchester United: rottura definitiva anche con lo spogliatoio

Il futuro di Paul Pogba sarà sicuramente lontano dal Manchester United. L’esperienza con i Red Devils non è mai decollata, arrivato per oltre 100 milioni di euro dalla Juventus, il francese non è stato in grado di esprimersi secondo le sue potenzialità. L’ex bianconero è in scadenza di contratto con il club inglese e la decisione comune è stata quella di non rinnovare il contratto. Gli ultimi aggiornamenti confermano l’addio ormai imminente.

Secondo quanto riporta il ‘Mirror’ il francese avrebbe già abbandonato la chat di gruppo su WhatsApp, condivisa con i compagni di squadra. La scelta non è stata gradita dal gruppo, le ultime partite si preannunciano difficili per il Polpo.

Il futuro di Pogba è ancora tutto da scrivere, sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di calciomercato. Non è un mistero l’interessamento della Juventus, ma secondo la stampa inglese le favorite ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista sono Psg e Real Madrid. Il problema principale per i bianconeri è rappresentato dall’ingaggio, in più le squadre francesi e spagnole sono in grado di garantire un progetto più ambizioso per vincere la Champions League.