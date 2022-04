Plusvalenze, sospiro di sollievo per Parma e Pisa: tutte le richieste della Procura

SportFair

Sono arrivate le richieste della Procura sul caso plusvalenze. E’ iniziato il processo sul nuovo terremoto che ha travolto il campionato italiano, sono in arrivo pesanti ammende e squalifiche nei confronti dei dirigenti. A rischiare sono 11 società, fra le quali 5 del campionato di Serie A: Juventus, Napoli, Sampdoria, Empoli e Genoa. In totale sono 62 i dirigenti, con i presidenti delle squadre coinvolti.

Sono pesantissime le richieste della Procura, soprattutto per i dirigenti della Juventus. Per Paratici, sono stati chiesti 16 mesi e 10 giorni di inibizione, per Cherubini 6 mesi e 20 giorni, per Andrea Agnelli 12 mesi, per Nedved 8 mesi così come Arrivabene. Per la società 800 mila euro. Per quanto riguarda il Napoli chiesti 11 mesi e 5 giorni per il presidente De Laurentiis, 6 mesi e 10 per la moglie, il figlio Edoardo e la figlia Valentina, per Chiavelli 9 mesi e 15 giorni e 329 mila euro per il club. Il processo andrà avanti anche giovedì e venerdì con le sentenze previste subito dopo Pasqua. Dopo il primo grado, la sentenza della Corte d’appello è attesa per metà maggio, infine l’ultimo grado presso il Coni.

Per Genoa, Samp ed Empoli richiesti rispettivamente 320, 195 e 42 mila euro di multa alle società e le inibizioni di sei mesi 10 giorni per l’ex presidente Enrico Preziosi, di un anno per l’ex patron blucerchiato Massimo Ferrero e di 11 mesi e 15 giorni per Fabrizio Corsi. Sospiro di sollievo Parma e Pisa: il Procuratore Giuseppe Chinè ha chiesto solo due ammende: di 338 mila per il Parma e di 90 mila per il Pisa. Evitata dunque la penalizzazione o la retrocessione.