Playoff NBA – Definito il quadro delle semifinali: si parte domani con le prime due sfide

Il quadro delle semifinali dei Playoff NBA è definito: dopo la vittoria per 114-106 dei Memphis Grizzlie sui Minnesota Timberwolves, valso il successo per 4-2 nella serie, adesso il tabellone delle semifinali è completo. Nel primo round dei Playoff NBA non è avvenuto nessun colpo di scena.

Alla fine, nessuna delle otto serie First-Round è andata in Gara 7 e, stando alla classifica della regular season, non ci sono state sorprese. In ogni Conference, le semifinaliste sono le prime quattro squadre della regular season.

Domani inizieranno le semifinali di Conference con le due sfide Celtics-Bucks e Warriors-Grizzlies.

I risultati del primo turno di Playoff NBA

Easter Conference

Miami Heat (1) 4-1 Atlanta Hawks (8)

Boston Celtics (2) 4-0 Brooklyn Nets (7)

Milwaukee Bucks (3) 4-1 Chicago Bulls (6)

Philadelphia 76ers (4) 4-2 Toronto Raptors (5)

Western Conference

Phoenix Suns (1) 4-2 New Orleans Pelicans (8)

Memphis Grizzlies (2) 4-2 Minnesota Timberwolves (7)

Golden State Warriors (3) 4-1 Denver Nuggets (6)

Dallas Mavericks (4) 4-2 Utah Jazz (5)

Il programma completo delle semifinali (orario ET)

EASTERN CONFERENCE

MIAMI HEAT (1) vs PHILADELPHIA 76ERS (4) Gara 1: Sixers @ Heat, Monday 2 Maggio, 7:30pm

Gara 2: Sixers @ Heat, Wednesday 4 Maggio, 7:30pm

Gara 3: Heat @ Sixers, Friday 6 Maggio, 7pm

Gara 4: Heat @ Sixers, Sunday 8 Maggio, 8pm

Gara 5: Sixers @ Heat, Tuesday 10 Maggio, TBC*

Gara 6: Heat @ Sixers, Thursday 12 Maggio, TBC*

Gara 7: Sixers @ Heat, Sunday 15 Maggio, TBC*