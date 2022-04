Pique e lo scandalo della Supercoppa: svelato il contenuto delle intercettazione

SportFair

Gerard Piqué è ancora in grado di fare la differenza con la maglia del Barcellona, nel corso della carriera è riuscito a togliersi tante soddisfazioni. Lo spagnolo e il presidente della Rfef Luis Rubiales sono finiti al centro di uno scandalo in Spagna, sono stati pubblicati documenti e intercettazioni relative al trasferimento della Supercoppa spagnola in Arabia.

Secondo quanto riporta El Confidencial, la Federcalcio spagnola avrebbe stilato con gli organizzatori sauditi un accordo da 40 milioni di euro a stagione, per un totale di 240 milioni, negoziando una commissione complessiva da 24 milioni di euro per Kosmos. Si tratta di una società di eventi sportivi guidata proprio dal difensore del Barcellona, il calciatore avrebbe agito da intermediario per completare l’operazione.

“Pique è stato determinante nei negoziati per la Supercoppa spagnola da ospitare in Arabia Saudita, e durante questo iter ha goduto di un trattamento preferenziale da parte di Rubiales, per ragioni ancora da determinare. Un portavoce di Pique ha negato di aver ricevuto un trattamento speciale”, riporta El Confidencial.

La Rfef ha denunciato di essere stata vittima di un “attacco informatico come parte di un’azione criminale e i documenti, conversazioni e audizioni private del presidente e del segretario generale erano stati rubati”.

Secondo i commenti riportati dal quotidiano Marca la federazione ha detto che “queste informazioni non portano nulla di nuovo rispetto a ciò che è stato reso pubblico nel 2019. Tutte le cifre dell’operazione erano state presentate, spiegate e votate dall’assemblea. Questo fa parte della campagna di molestie e discredito a cui siamo abituati”, ha detto un dirigente della federazione citato da Marca.