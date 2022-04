Una brutta caduta nel Gp della Lettonia di MXGP: Thomas Kjer Olsen in coma farmacologico

Momenti di apprensione nel mondo del motocross. Durante le qualifiche del Gp della Lettonia di MXGP, un brutto incidente ha rovinato lo spettacolo.

Durante lwe qualifiche del sabato, infatti, Thomas Kjer Olsen è stato protagonista di una brutta caduta a causa della quale è stato trasportato immediatamente in ospedale, privo di sensi. Olsen, che ha compiuto 25 anni il 24 aprile, quindi il giorno dopo la brutta caduta e, quindi, nel letto di un ospedale, è stato messo in coma farmacologico dai medici per un brutto trauma cranico.

Ad aggiornare tutti sulle condizioni del pilota è stato il team Diga Procross Ktm, con una nota ufficiale: “durante la manche di qualifica del GP della Lettonia a Kegums, il pilota del team Diga Procross Ktm Racing MXGP Thomas Kjer Olsen è caduto violentemente a terra ed è stato trasportato in ospedale dallo staff medico. In ospedale Kjer Olsen è stato messo in coma farmacologico dai medici a causa del trauma cranico riportato. Il pilota è in condizioni stabili e sta ricevendo le migliori cure mediche. La famiglia e il team vogliono ringraziare per tutti i messaggi riguardanti le condizioni di Thomas e sperano che questo bollettino venga rispettato fino a quando non verranno ci saranno ulteriori notizie”.