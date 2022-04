Perugia-Parma, papera gravissima di Buffon: liscia il pallone e prende gol | VIDEO

SportFair

Si conclude la 36esima giornata del campionato di Serie B, la stagione è arrivata nella fase decisiva. Il campionato del Parma non è stato all’altezza: partito con ambizioni di promozione, attualmente occupa la 13esima posizione e non ha più possibilità di conquistare la zona playoff.

Il Parma è in campo contro il Perugia, la compagine di Alvini è ancora in corsa per rientrare nelle prime 8 posizioni. Partenza sprint del Perugia che si trova subito in doppio vantaggio con il gol di Burrai su rigore. Al 7′ il raddoppio di Olivieri, causato da un gravissimo errore di Buffon: il portiere liscia il pallone e lascia campo libero all’avversario.