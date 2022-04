Perché Nzola è stato sostituito dopo 10 minuti di Spezia-Inter? Un episodio mai visto in Serie A

SportFair

Si è concluso il primo match della 33esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Spezia e Inter. Tre punti importantissimi per i nerazzurri che hanno vinto con il risultato di 1-3 e si sono portati momentaneamente in testa alla classifica. Ad aprire il risultato è stato il solito Brozovic, sempre più decisivo. Nel secondo tempo il raddoppio di Lautaro, poi il gol della bandiera di Maggiore. Infine il tris di Sanchez.

La gara ha fatto discutere anche per un altro episodio: la partita di Nzola è durata appena 10 minuti, dal 60′ al 70′. Il motivo? L’attaccante non è riuscito a togliersi un orecchino e l’operazione stava richiedendo molto tempo. Thiago Motta ha deciso di inserire Antiste.