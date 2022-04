Paura per Tacconi, l’ex Juventus colpito da malore: è in prognosi riservata

SportFair

Il mondo del calcio e i tifosi della Juventus sono in ansia per le condizioni di Stefano Tacconi, ex portiere bianconero. E’ stato ricoverato all’ospedale di Alessandria, nel reparto di neurochirurgia, in prognosi riservata. Già in serata dovrebbe arrivare il primo bollettino.

Negli ultimi tempi aveva lanciato, con il figlio, una linea di abiti sportivi ed aveva aperto due ristoranti, uno ad Agropoli e uno in Ungheria. Nel corso della carriera da calciatore ha indossato le maglie di Spoleto, Pro Patria, Livorno, Sambenedettese, Avellino, Juventus e Genoa, più quella della Nazionale. Nel 1994 il ritiro dal calcio giocato.