Max Verstappen poleman ad Imola: “bandiere gialle? Ho alzato il piede”

E’ Max Verstappen il poleman del Gp dell’Emilia Romagna: il pilota Red Bull ha chiuso in testa le qualifiche ad Imola, beffando Charles Leclerc, nonostante il regime di bandiera gialla.

A fine giornata l’olandese ha così commentato il risultato: “la giornata è andata abbastanza bene, le circostanze erano piuttosto complicate, ed è semplice commettere degli errori. Per fortuna siamo rimasti fuori dai guai; abbiamo preso decisioni giuste su quello che volevamo fare, e su come preparare i giri. Questa è stata la chiave oggi“, ha affermato a Sky Sports. “Abbiamo fatto le scelte giuste e sono contento. Quando ho visto le bandiere gialle ho alzato il piede, quindi non ci saranno problemi per questo. Chiaramente ti costa del tempo, ma per fortuna il giro era abbastanza veloce. Le previsioni di domani non indicano pioggia, e se così fosse speriamo di capire meglio la pista nelle prossime PL2, dato che non abbiamo avuto ancora modo di provarla in queste condizioni”, ha concluso.