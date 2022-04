Ancora una giornata difficile per Hamilton: “nessuna modifica funziona”

SportFair

Si è conclusa la prima giornata di lavoro in pista a Melbourne. I piloti della Formula 1 hanno disputato le prime due sessioni del Gp dell’Australia, con la Ferrari che si è resa subito protagonista con Sainz e Leclerc che si sono piazzati primi rispettivamente nelle FP1 e FP2. Ancora una giornata difficile per Lewis Hamilton, che nella seconda sessione di prove libere non è riuscito a stare con i migliori 10.

“Mi sento bene, ma è stata una sessione difficile. Nessuna modifica che apportiamo alla vettura sembra fare la differenza al momento. Questa è la cosa più difficile da affrontare. Stai diventando ottimista, poi fai delle modifiche e sembra che non ci siano miglioramenti. È accaduto lo stesso oggi. Abbiamo effettuato alcuni cambiamenti tra le FP1 e le FP2 e nella seconda sessione mi sono trovato maggiormente in difficoltà. Non so, forse è soltanto una vettura difficile”, ha affermato il britannico a fine giornata.

“Non penso che sarà semplice trovare la strada per tornare al top. Al momento non c’è molto che possiamo fare. Le cosa più frustrante è questa: stai cercando di spingere e anche quando fai un giro decente ti trovi distante 1’’2. È molto difficile”., ha concluso Hamilton.