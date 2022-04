Max Verstappen vuole troppo, Helmut Marko rimprovera il suo pilota: “forse ha bisogno un altro titolo per evitare la pressione”

SportFair

L’inizio di stagione 2022 di Max Verstappen non è stato dei migliori. Il campione del mondo in carica di F1 si è ritirato due volte su sole tre gare ancora disputate. L’olandese deve fare i conti con alcune problematiche, ma in casa Red Bull sembrano esserci i primi attriti.

Helmut Marko, infatti, ha tirato le orecchie a Verstappen con delle pungenti dichiarazioni a formula1news.co.uk: “va oltre il limite, vuole troppo. Pensavamo che con il titolo di campione del mondo ci sarebbe un po’ di tranquillità da parte sua, ma probabilmente ha bisogno di un altro titolo per evitare di arrivare in qualifica con così tanta pressione“, ha affermato il consigliere Red Bull.