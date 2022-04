Giacomo Agostini non ha dubbi: “Valentino Rossi? A Portimao sorrideva, ma stava morendo dentro”

SportFair

Domenica scorsa Valentino Rossi ha fatto il suo ritorno nel paddock della MotoGP dopo il suo ritiro. Un weekend emozionante per il Dottore, che ha riabbracciato colleghi, avversari, tecnici e tanti amici. C’è, però, chi è certo che per Valentino Rossi sia stato un weekend difficile: stiamo parlando di Giacomo Agostini, che intervistato dal magazine MOW ha raccontato cosa prova un pilota dopo il ritiro.

“Non mi ricordo dov’ero in quella prima volta senza casco e tuta tra i miei ex colleghi, ma cosa provavo me lo ricordo alla perfezione. In due parole? Stavo male! Ci si rende conto che il cammino da campione è finito e un pilota vorrebbe correre per sempre”, ha affermato l’ex campione di motociclismo.

Commentano la visita di Valentino Rossi a Portimao ha poi dichiarato: “quando per tutta la vita sei stato il protagonista, quando sei stato il punto di riferimento, ritrovarsi di colpo lì in mezzo in abiti diversi e in un ruolo diverso è fortemente impattante. Emotivamente è dura, anche se magari fuori sorridi. Valentino Rossi sorrideva, ma stava morendo dentro, se vogliamo dirla in termini più romanzati. Certo, io non sono lui, ma penso di poter immaginare cosa provasse domenica sulla griglia di partenza, mentre gli altri scaldavano i motori e cercavano la concentrazione.”