Djokovic subito out a Monte-Carlo, l’analisi del serbo: “lontano dal mio livello massimo”

Esordio disastroso quello di Novak Djokovic a Monte-Carlo. Il tennista serbo ha ceduto allo spagnolo Davidovich-Fokina in 3 set: “voglio congratularmi con Alejandro. Oggi è stato un giocatore migliore di me. È stato in grado di trovare un ritmo migliore di quanto pensassi nei primi due set. Mi ha tenuto alle corde per tutta la partita. Ero costantemente in svantaggio sul tabellone segnapunti“, ha affermato Djokovic a fine partita.

“Ho sempre creduto di poter tornare e vincere la partita, e sono venuto qui anche se molte cose erano contro di me su come mi sarei sentito in campo. Per quanto riguarda il gioco e la mia fisicità, ero lontano dal mio livello massimo. Certo, in questo tipo di condizioni e circostanze, devi lavorare il doppio del solito. Inoltre ho giocato contro uno specialista della terra battuta. Sapevo che questa sarebbe stata una partita dura, una battaglia fisica ed è andata così. Ma purtroppo ero in una situazione peggiore del previsto e la mia settimana finisce qui“, ha aggiunto il serbo.

“Da qualche giorno ho capito che mi ci sarebbe voluto un po’ per sentirmi bene sulla terra battuta. Storicamente è stato così. Non ho mai giocato bene nei miei primi tornei sulla terra battuta. Devo accettare la sconfitta e continuare a lavorare“, ha continuato prima di un ultimo commento sulla sua condizione fisica: “nel terzo set non mi piaceva come mi sentivo fisicamente, ho finito le energie. Non potevo avere scambi con lui. Se non potevo farlo e non senti le gambe sulla terra battuta, allora diventa una missione impossibile. Ora cercherò con la mia squadra le ragioni di quanto accaduto e analizzeremo tutto. Spero che la prossima settimana andrà meglio a Belgrado“.