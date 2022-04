Festa Ferrari a Melbourne, Binotto lancia la carica in vista di Imola: “è merito del gruppo, siamo rimasti uniti”

SportFair

Charles Leclerc ha conquistato oggi la vittoria del Gp d’Australia di Formula 1, terzo appuntamento della stagione 2022. Festa a metà in casa Ferrari, che da una parte esulta per il successo del monegasco, ma dall’altro resta con un pizzico di amaro in bocca per il ritiro di Carlos Sainz, uscito di scena al terzo giro.

“Siamo felici e contenti, una vittoria è sempre bella e credo che in questo inizio di stagione ci stiamo dimostrando tutti veloci. Noi vogliamo concentrarci su noi stessi, siamo venuti qua cercando di fare del nostro meglio, sappiamo che per vincere bisogna fare tutto bene e tutto perfetto. Vedere oggi la macchina girare bene in condizioni difficili è sempre una bella soddisfazione“, ha affermato il team principal Ferrari ai microfoni Sky.

“Sainz? Bisogna essere perfetti, lui ha avuto qualche circostanza che non lo ha aiutato in questo weekend. Già la partenza dal 9° posto lo metteva di fronte ad una gara in salita, e poi ha commesso quell’errore, ma conosco Carlos, che trarrà lezione, tornerà più forte di prima e già ad Imola saprà riscattarsi“, ha aggiunto Mattia Binotto.

“Sappiamo che è solo l’inizio, ma queste sono soddisfazioni, tanta roba. E’ il merito di un gruppo, siamo rimasti tutti uniti, tutti abbiamo lavorato per risultati migliori ed il frutto del lavoro si vede.Non vediamo l’ora di arrivare ad Imola, in questo stato di forma davanti ai nostri tifosi. Il risultato di quello che sarà lì non possiamo saperlo ma cercheremo di dare come sempre il nostro meglio. Ho dei ricordi bellissimi di Imola, quindi non vediamo l’ora, intanto ci godiamo Pasqua in casa con le famiglie, che in questo momento dopo 3 settimane lontani, serve tanto“, ha concluso.