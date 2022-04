L’ultima follia di Paire: il francese si abbassa i pantaloncini e mostra le mutande al pubblico | FOTO

SportFair

Ancora uno scandalo che riguarda Benoit Paire, tennista assolutamente sopra le righe e che riesce sempre a scatenare momenti di discussione. Il francese è sceso in campo nei sedicesimi di finale del torneo di Estoril contro Soonwoo Kwon, la gara si è conclusa a favore del sudcoreano con il punteggio di 2-0 (6-4, 7-5).

Dopo l’ennesima sconfitta, Benoit Paire si è abbassato i pantaloncini per mostrare le mutande al pubblico e le immagini non sono passate di certo inosservate. Già nelle prossime ore dovrebbe arrivare un provvedimento nei confronti del francese. I risultati sul campo non sono stati di certo positivi e il giocatore è stato preso di mira sui social, sono arrivate anche delle minacce e Paire ha pubblicato i messaggi su Instagram.