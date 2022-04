Pagliuca, co-presidente dell’Atalanta: “vogliamo acquistare il Chelsea, vincere la Premier e altri trofei”

SportFair

Stephen Pagliuca, presidente di di Bain Capital e co-presidente dell’Atalanta è uscito allo scoperto: è in corsa per l’acquisto del Chelsea. I Blues sono in difficoltà dal punto di vista economico dopo l’addio di Abramovich e il mancato passaggio di proprietà, un potenziale candidato all’acquisto è proprio Pagliuca come confermato attraverso un comunicato ufficiale.

“Nel corso della mia vita e della mia carriera, il mio credo è sempre stato quello di operare in silenzio, con integrità, e lasciare che le mie azioni e i miei risultati parlassero ad alta voce. Tuttavia, è imperativo chiarire e rassicurare i tifosi sulla nostra offerta e sugli impegni, per sottolineare quanto seriamente prendiamo la nostra potenziale responsabilità nei confronti del Chelsea. Il nostro primo obiettivo è quello di fare investimenti strategici per continuare a competere per campionati e trofei. Supporteremo i nostri giocatori e manager per assicurarci che il Chelsea sia abitualmente vincitore e contendente al titolo, sia in Premier League, Champions League o Women’s Super League. Inoltre, continueremo a investire nel settore giovanile per sviluppare le stelle del futuro e non saremmo qui se non avessimo una visione eccitante e inclusiva per il Chelsea”.