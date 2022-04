Ottimo esordio di Musetti a Marrakech: l’azzurro batte Ramos e vola al 2° turno

SportFair

E’ iniziata la stagione sulla terra e, in attesa del torneo di Monte-Carlo, degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros, i tennisti hanno iniziato la loro preparazione. Lorenzo Musetti ha esordito oggi al torneo ATP di Marrakech, in Marocco, dove si è aggiudicato una bella vittoria. Il numero 82 del ranking mondiale ha sconfitto lo spagnolo Ramos, 33° al mondo, in due set. Il match è terminato dopo un’ora e 42 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-1. Musetti stacca quindi il pass per gli ottavi di finale, nei quali sfiderà Taberner.