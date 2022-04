La MotoGP si sposta a Jerez: gli orari del Gp di Spagna e dove vederlo in tv, anche in chiaro

SportFair

La stagione della MotoGP prosegue con un nuovo appassionante round. Dopo la gara di ieri a Portimao, con la prima vittoria stagionale di Quartararo, i campioni delle due ruote si spostano in Spagna, dove domenica si correrà un nuovo Gp, sul circuito di Jerez.

Sulla pista intitolata ad Angel Nieto ci sarà un nuovo round. Marquez cercherà di ottenere un risultato migliore di quello ottenuto in Portogallo, mentre la Ducati cercherà di risollevarsi dopo un nuovo weekend complicato.

Quartararo, infine, andrà a caccia del bis per confermare la sua leadership mondiale. Il weekend di gara spagnolo sarà trasmesso sui canali Sky, ma qualifiche e gara saranno visibili anche in chiaro, ed in diretta, su Tv8.

Il programma del Gp di Spagna

Giovedì 28 aprile

17.00 Conferenza Stampa

Venerdì 29 aprile

8.25 FP1 MotoE

9.00 FP1 Moto3

9.55 FP1 MotoGP

10.55 FP1 Moto2

12.35 FP2 MotoE

13.15 FP2 Moto3

14.10 FP2 MotoGP

15.10 FP2 Moto2

16.50 Qualifiche MotoE

Sabato 30 aprile

9.00 FP3 Moto3

9.55 FP3 MotoGP

10.55 FP3 Moto2

12.35 Qualifiche Moto3

13.30 FP4 MotoGP

14.10 Qualifiche MotoGP

15.10 Qualifiche Moto2

16.15 Gara-1 MotoE

Domenica 1 Maggio

9.00 Warm Up Moto3

9.20 Warm Up Moto2

9.40 Warm Up MotoGP

11. Gara Moto3

12.20 Gara Moto2

14.00 Gara MotoGP