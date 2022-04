La MotoGP si sposta ad Austin: il programma del GP delle Americhe e dove vederlo in tv, anche in chiaro

SportFair

Emozioni intense, speciali, ieri con la MotoGP a Termas de Rio Hondo. Il Gp d’Argentina ha regalato ad Aleix Espargaro la sua prima vittoria in carriera e al tempo stesso il primo successo in top-class dell’Aprilia. Una domenica da urlo, con tutta l’Italia in festa nonostante un podio tutto spagnolo.

Uno spettacolo davvero entusiasmante che potrebbe ripetersi già domenica, nel quarto round della stagione. I piloti, infatti, si spostano dall’Argentina al Texas, dove si correrà il Gp delle Americhe, sul circuito di Austin.

Una gara imperdibile, che sarà trasmessa sui canali Sky ma, questa volta, anche in chiaro su TV8.

Gli orari del weekend del GP delle Americhe

Giovedì 7 aprile

19.00 Conferenza stampa piloti

Venerdì 8 aprile

16.00 FP1 Moto2

16.55 FP1 MotoGP

17.55 FP1 Moto3

20.15 FP2 Moto2

21.10 FP2 MotoGP

22.10 FP2 Moto3

Sabato 9 aprile

16.00 FP3 Moto2

16.55 FP3 MotoGP

17.55 FP3 Moto3

19.35 Qualifiche Moto2

20.30 FP4 MotoGP

21.10 Qualifiche MotoGP

22.10 Qualifiche Moto3

Domenica 10 aprile

16.20 Warm Up Moto2

16.40 Warm Up MotoGP

17.10 Warm Up Moto3

18.20 Gara Moto2

20.00 Gara MotoGP

21.30 Gara Moto3