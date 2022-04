I piloti di Formula 1 tornano in pista! Domenica il Gp d’Australia: gli orari e dove vederlo in tv

SportFair

Dopo una settimana di pausa a seguito del Gp dell’Arabia Saudita, i piloti della Formula 1 tornano protagonisti e lo fanno in Australia. Nella terra di Daniel Ricciardo si disputa il terzo round della stagione 2022, che regalerà emozioni forti.

La Ferrari punterà ad essere nuovamente protagonista, così come la Red Bull mentre la Mercedes cercherà di migliorare dopo un inizio tutto in salita.

Il weekend di gara dell’Australia sarà trasmesso in eslusiva sui canali Sky, mentre su tv andranno in onda, in differita, qualifiche e gara, rispettivamente sabato alle 15.30 e domenica alle 15.15.

Gli orari del Gp d’Australia



Venerdì 8 aprile

05.00 FP1

08.00 FP2

Sabato 9 aprile

05.00 FP3

08.00 Qualifiche

Domenica 10 aprile

07.00 Gara