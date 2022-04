Oliveira sfreccia sul bagnato a Portimao: Quartararo tra i migliori nelle FP3 del Gp del Portogallo

SportFair

I piloti della MotoGP sono tornati in pista per la terza sessione di prove libere del GP del Portogallo. A casa sua, davanti al suo pubblico, è Miguel Oliveira a prendersi la testa della classifica dei tempi delle FP3, sul circuito bagnato di Portimao. Il portoghese, che chiude col tempo di 1.50.552, si è lasciato alle spalle Mir e Quartararo. Quinto tempo invece per Marc Marquez, seguito dal suo compagno di squadra Pol Espargaro.

Nono Aleix Espargaro, miglior pilota dell’Aprilia, mentre Miller è il migliore del team ufficiale Ducati, 10°. 13° tempo per Pecco Bagnaia.