Pelè torna in ospedale: nuovo ricovero per O Rei

Pelè nuovamente in ospedale: l’ex calciatore è stato ricoverato lunedì in un ospedale di San Paolo per continuare le cure per il suo tumore al colon. La struttura brasiliana ha annunciato martedì l’ingresso dell’ex giocatore brasiliano. A 81 anni, Pelé è in “condizioni buone e stabili e dovrebbe essere dimesso dall’ospedale nei prossimi giorni“, come affermato dall’ospedale Albert-Einstein in una nota.

O Rei lotta col cancro al colon da settembre 2021 e per questo motivo torna in ospedale, per esami di routine e chemioterapia.