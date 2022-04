Enea Bastianini torna leader mondiale: la nuova classifica piloti di MotoGP dopo il Gp delle Americhe

SportFair

Enea Bastianini ha vinto ancora! Il giovane pilota del team Gresini, vincitore del Gp del Qatar, primo appuntamento della stagione 2022 di MotoGP, ha conquistato oggi il suo secondo successo in top-class. Il ‘Bestia’ ha lavorato di strategia in gara oggi ad Austin, riuscendo a tagliare per primo il traguardo del Gp delle Americhe, lasciandosi alle spalle Rins e Miller.

Con questo trionfo Bastianini torna leader della classifica Mondiale, seguito da Rins ed Aleix Espargaro.

La nuova classifica piloti di MotoGP

1. Bastianini – 61 punti

2. Rins – 56 punti

3. Espargaro A. – 50 punti

4. Mir – 46 punti

5. Quartararo – 44 punti