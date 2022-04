Non solo Valentino Rossi: il Dottore incontra un suo ex collega della MotoGP al debutto nel GT World Challenge Europe

SportFair

Valentino Rossi è pronto per la nuova avventura a quattro ruote che inizia già oggi, col Bronze Test della 3 giorni di Imola. Il Dottore inizia ufficialmente la sua nuova carriera da pilota automobilistico, ma sul circuito italiano non sarà il solo ex pilota di MotoGP a debuttare in questa categoria.

Il 43enne, infatti, incontra nuovamente in pista Dani Pedrosa: lo spagnolo gareggerà con la sua Lamborhini nel Lamborhini Super Trofeo Europa, altra categoria dello stesso campionato. Pedrosa, a differenza di Rossi, non ha detto definitivametne addio alla MotoGP: continuerà infatti a coniugare questa nuova avventura col suo lavoro da collaudatore in Ktm.