E’ un Napoli da primato: tris sul difficile campo dell’Atalanta, Spalletti vola anche senza Osimhen

In attesa del big match tra Juventus e Inter, è sceso in campo il Napoli nella difficile trasferta contro l’Atalanta. La squadra di Luciano Spalletti si conferma una delle principali candidate alla vittoria dello scudetto. La compagine di Gasperini è troppo altalenante, anche nella partita di oggi ha messo in mostra qualche problema di troppo in difesa, in più le assenze in attacco sono pesantissime.

Gasperini si affida a Muriel e Malinkovskyi, continua a pesare l’assenza di una prima punta con Zapata che non ha ancora recuperato. Il Napoli risponde con Politano, Insigne e Mertens. L’avvio di partita è di marca dei padroni di casa, l’allenatore Spalletti è preoccupato. Gli ospiti entrano in partita e il vantaggio si registra su calcio di rigore, il marcatore è Insigne su calcio di rigore. Gli ospiti sono molto concreti e al 37′ arriva il raddoppio di Politano su giocata di Insigne.

Nel secondo tempo l’Atalanta la riapre con De Roon, poi Gasperini si gioca le carte Cisse e Pasalic. In contropiede il Napoli chiude i conti con Elmas. Finisce 1-3. Continua il sogno scudetto del Napoli che sale a quota 66 punti, gli stessi della capolista Milan. Addio alle chance Champions League per l’Atalanta.