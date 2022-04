Napoli, Spalletti è in discussione: De Laurentiis valuta due nomi per la prossima stagione

SportFair

La sconfitta contro l’Empoli potrebbe portare pesanti conseguenze al tecnico Luciano Spalletti, per il presente e per il futuro. Il ko nella 34esima giornata del campionato di Serie A ha complicato terribilmente la corsa al primo posto del Napoli, i punti di distacco dal Milan sono 7 e il gap potrebbe ancora aumentare considerando il recupero dell’Inter contro il Bologna. A quattro giornate dal termine la corsa al titolo dovrebbe riguardare solo Inter e Milan. Il Napoli ha accarezzato la possibilità di vincere il campionato, ma le ultime tre partite hanno rovinato i piani al presidente De Laurentiis. Tutto è nato dal ko casalingo contro la Fiorentina, poi il pareggio contro la Roma e, infine, la debacle contro l’Empoli.

Nel mirino è finito, anche e soprattutto, l’allenatore Luciano Spalletti. La rosa è sicuramente competitiva ed in grado di vincere lo scudetto, in pochi possono permettersi calciatori del calibro di Koulibaly, Zielinski e Osimhen. Spalletti si è dimostrato un buon allenatore, ma rischia di pagare alcune scelte soprattutto nelle ultime partite. Continuano a circolare voci su incomprensioni tattiche tra il gruppo e l’allenatore e di una possibile rottura già dalla prossima stagione con Spalletti. La situazione è ancora incerta e sarà più chiara nelle prossime settimane, a stagione conclusa. Nel frattempo iniziano a circolare i primi nomi per il possibile sostituto: il nome che stuzzica di più è quello di Vincenzo Italiano, protagonista di una stagione strepitosa sulla panchina della Fiorentina. L’alternativa è Roberto De Zerbi, reduce dall’esperienza con lo Shakhtar Donetsk e in bilico a causa della guerra in Ucraina.