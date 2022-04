Napoli-Roma 1-1, le pagelle di SportFair: dall’Uovo di Pasqua esce la sorpresa El Shaarawy

SportFair

Una partita di grande intensità nel big match della 33esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Napoli e Roma. Le due squadre non si sono risparmiate, sono infatti in corsa per obiettivi importanti, rispettivamente lo scudetto e la qualificazione in Champions League. Il Napoli con Insigne, Osimhen e Lozano, il tecnico Mourinho gioca a viso aperto e risponde con Pellegrini, Abraham, Zaniolo e Zalewski. All’11 la partita si sblocca, l’arbitro viene chiamato al Var per un contatto Ibanez-Lozano, è calcio di rigore: dal dischetto si presenta Insigne che non sbaglia. Poi un’altra occasione per il Napoli, la Roma risponde con una traversa. Nella ripresa subito un’occasione per Osimhen. Al 61′ risponde Abraham, ma non concretizza. Il Napoli si chiude e nel finale arriva il pareggio della Roma, ottimo assist di Abraham e El Shaarawy non sbaglia. Nel finale il risultato non cambia, finisce 1-1.

Napoli-Roma, le pagelle di SportFair

Napoli (4-3-3):

Meret voto 6: molto attento quando chiamato in causa dagli avversari.

Zanoli voto 6: chiamato in un momento di necessità, si conferma un calciatore affidabile.

Rrahmani voto 6: in coppia con Koulibaly forma una difesa di grande affidabilità.

Koulibaly voto 7: la solita prestazione solida in difesa. E’ un muro e ferma tantissime occasioni.

Mario Rui voto 6.5: le sue diagonali sono famose, salva un gol già fatto.

Anguissa voto 6: il suo lavoro a centrocampo è molto prezioso, recupera un grande numero di palloni.

Lobotka voto 6.5: prestazione completa di quantità e qualità. Costretto a lasciare il campo per un infortunio.

Lozano voto 6.5: si procura un calcio di rigore, è sempre un’arma in più negli spazi aperti.

Fabian Ruiz voto 5.5: partita sottotono, sbaglia tanto e viene sostituito nel finale.

Insigne voto 7: lucidissimo dal dischetto, sigla il gol del vantaggio.

Osimhen voto 6: fa reparto da solo, è un attaccante completo in grado di trascinare la sua squadra.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Demme 6, Juan Jesus s.v, Elmas 6, Zielinski 5, Politano, Ghoulam, Ounas, Petagna, Mertens s.v. All. Spalletti

Roma (3-4-2-1):

Rui Patricio voto 6: non commette grossi errori, superato solo dal dischetto.

Mancini voto 5.5: qualche sbavatura difensiva, si divora di testa il gol dell’1-1.

Smalling voto 6: un difensore roccioso, fa a sportellate con Osimhen.

Ibanez voto 5: è troppo ingenuo in occasione del fallo su Lozano.

Karsdorp voto 5.5: più bloccato rispetto a Zalewski, sbaglia qualcosa di troppo.

Cristante voto 6: nel complesso non ha demeritato. Viene ammonito, poi viene sostituito per regalare più profondità alla squadra.

Oliveira voto 5: una delle più brutte prestazioni da quando indossa la maglia giallorossa.

Pellegrini voto 5.5: oggi una prestazione troppo sottotono di un calciatore capace di risolvere le partite in qualsiasi momento.

Zalewski voto 6: prestazione di grande carattere nonostante la giovane età. Anche la qualità è da grande. Predestinato.

Zaniolo voto 6: palla lunga per l’attaccante, riesce a creare qualcosa. Solo nel deserto.

Abraham voto 6: sbaglia un gol non da lui, non riesce a concretizzare le poche occasioni. Si riscatta con l’assist per El Shaarawy.

A disposizione: Fuzato, Vina s.v., Carles Perez s.v., Shomurodov, Mitland-Niles, Veretout, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Afena-Gyan 6, Mkhitaryan 6, El Shaarawy voto 7: entra nel secondo tempo e pareggia i conti con un gran gol.

All. Mourinho