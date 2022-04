Napoli-Roma, tutta la delusione di Insigne: calcio alla bottiglia e lacrime | FOTO e VIDEO

SportFair

Grandissima delusione per il Napoli che non è andato oltre il pareggio contro la Roma, la gara della 33esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 1-1. La partita si è sbloccata con il rigore di Insigne, poi il pareggio nel finale di El Shaarawy. Il pareggio rischia di condannare la squadra di Spalletti, la corsa scudetto è ormai in salita.

Nel finale non è passata inosservata tutta la delusione di Insigne. All’uscita dal campo l’attaccante ha prima dato un calcio ad una bottiglia presente vicino alla panchina, poi ha salutato lo stadio piangendo. E’ il segno di un doppio addio, allo scudetto e al Napoli. Il pensiero è, probabilmente, già rivolto all’esperienza al Toronto.