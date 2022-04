Tracollo Napoli, 10 minuti di follia e addio scudetto: l’Empoli vince 3-2 e mette in ghiaccio la salvezza

SportFair

Il Napoli perde la testa nel finale contro l’Empoli e abbandona le chance di scudetto. L’Empoli torna al successo nel match della 34esima giornata del campionato di Serie A e ipoteca la salvezza dopo un periodo negativo, di forma e risultati.

Spalletti gioca a viso aperto e schiera una formazione offensiva: Osimhen, Lozano, Mertens e Insigne, i padroni di casa si affidano a Cutrone e Pinamonti. Nel primo tempo subito un’occasione con Pinamonti, gli ospiti rispondono con Fabian Ruiz. Il Napoli ci prova ancora con Osimhen, l’Empoli risponde con Pinamonti. Alla fine del primo tempo la squadra di Spalletti passa in vantaggio con un gol di Mertens.

Nella ripresa due occasioni per l’Empoli, ma è il Napoli a riscattarsi con un gol di Insigne. La partita sembra in discesa per gli ospiti, poi nel finale la sorprendente reazione dell’Empoli che trova due gol tra l’80’ e l’83’ con Henderson e Pinamonti. All’87’ un altro gol di Pinamonti per il clamoroso 3-2. Addio scudetto per Spalletti.