Nadal, le ultime sull’infortunio: ufficiale il forfait a Barcellona, a rischio anche Roma e Roland Garros

SportFair

“Rafa è stato appena ritirato dalla lista degli iscritti a Barcellona. Non sappiamo ancora quando sarà al suo primo torneo sulla terra battuta quest’anno. Si spera, presto”. Con questo comunicato ufficiale inviato dal suo team all’agenzia Reuters, Rafa Nadal ha ufficializzato il ritiro dal torneo di Barcellona. Lo spagnolo rischia di saltare i prossimi appuntamenti a causa di una frattura da stress a una costola avuta nelle scorse settimane.

Non è stata ufficializzata una data per il recupero, la situazione è sempre più incerta in vista dei prossimi tornei: Madrid e Roma ospiteranno i rispettivi Masters 1000 nei primi giorni di maggio, mentre dal 22 maggio al 5 giugno è in programma il Roland Garros.