Nadal annuncia il ritorno in campo: “ci vediamo a Madrid”

Nadal non è di certo uno che molla, Nadal è un campione che lotta per ottenere ciò che desidera e così, dopo un nuovo stop per infortunio, il maiorchino è pronto a tornare in campo.

La notizia era stata anticipata dalle dichiarazioni di dello zio e adesso è Nadal stesso ad annunciare il suo ritorno in campo, a Madrid, torneo spagnolo che precede gli Internazionali d’Italia. Nadal punta al Roland Garros e vuole tornare in campo per testare la sua condizione fisica e capire come procedere per arrivare al meglio allo Slam francese.

“Nonostante ci arrivi con il minimo della preparazione e sapendo che sarà difficile, voglio tornare in campo e giocare in casa, visto che le opportunità sono poche. Cercherò di farlo nel miglior modo possibile. Ci vediamo a Madrid”, ha annunciato Nadal, che sarà quindi in tabellone nel torneo spagnolo al via domenica 1 maggio.