Vittoria a ‘Musetti’ duro: l’italiano supera Taberner e conquista i quarti di Marrakech

Ottimo momento per Lorenzo Musetti che ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo di Marrakech, in Marocco. L’avversario degli ottavi di finale è stato Carlos Taberner, numero 96 Atp. L’italiano ha messo subito le cose in chiaro, il primo set è stato praticamente perfetto: il risultato di 6-1 lascia pochi dubbi.

Nel secondo set si è registrata la reazione dello spagnolo che è rientrato nel match. Non si sono registrati break e il set si è deciso al tie-break. Musetti ha commesso qualche errore di troppo e Carlos Taberner ha vinto con il punteggio di 3-7.

Nel terzo e decisivo set Musetti ha ripreso il comando del gioco e non ha rischiato praticamente mai. L’italiano ha conquistato subito il break e controllato il set fino al definitivo 6-3. Musetti incontrerà ai quarti il vincente tra Jaziri e Djere.