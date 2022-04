Musetti brilla solo nel 1° set: Schwartzman vince in rimonta agli ottavi a Monte-Carlo

SportFair

Lorenzo Musetti saluta Monte-Carlo. Dopo un primo set brillante, il tennista italiano ha avuto un brutto crollo nella sfida di oggi contro Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 in corso sui campi in terra rossa del Principato di Monaco.

Tutti gli appassionati di tennis si sono gasati vedendo le giocate di Lorenzo Musetti, ma l’azzurro non è riuscito a mantenere lo stesso livello per tutto il match, cedendo alla rimonta del rivale argentino.

Schwartzman si aggiudica quindi la vittoria contro Musetti, dopo due ore e 31 minuti di gioco col punteggio di 2-6, 6-4, 6-3. L’argentino vola ai quarti di finale dove sfiderà Tsitsipas.

Resta quindi in gioco solo Jannik Sinner, che nel pomeriggio affronterà Rublev.