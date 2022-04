Musetti è fuori dal torneo di Marrakech: il percorso dell’italiano si ferma ai quarti di finale

SportFair

Lorenzo Musetti è stato eliminato ai quarti di finale del torneo di

Marrakech, in Marocco. Prestazione al di sotto delle aspettative per il tennista italiano che non è riuscito a mettere in difficoltà l’avversario,

Laslo Djere.

Il serbo si è dimostrato in giornata di grazia e ha messo a segno punti di ottimo livello. Djere ha messo le cose in chiaro già nel primo set, è riuscito a piazzare un break sul 2-3 e ha chiuso sul 3-6.

Nel secondo set la musica non è cambiata, Musetti non è riuscito a reagire e il serbo ha chiuso sul risultato di 2-6. Nel complesso il torneo di Musetti è stato positivo, oggi si è dimostrato giù di tono.