Musetti agli ottavi di Barcellona: successo in due set contro Evans

SportFair

Dopo Lorenzo Sonego, anche Musetti stacca il pass per gli ottavi di finale di Barcellona. I colori italiani sono grandi protagonisti in Spagna e l’attesa è già altissima in vista dei prossimi appuntamenti. Musetti ha superato in due set Daniel Evans, la partita non è stata facile.

Nel primo set l’italiano prova ad imporre il gioco e vince con il risultato di 6-4. Il secondo set è molto più equilibrato e il britannico non demerita. Il set si conclude al tie-break con il risultato di 10-8. Musetti dovrà vedersela agli ottavi di finale contro il pericoloso Schwartzman.