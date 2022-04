Mourinho show in conferenza stampa: la reazione alla domanda su Zaniolo | VIDEO

SportFair

Josè Mourinho non è mai banale, lo Special One si è scatenato alla vigilia della partita del campionato di Serie A contro la Sampdoria. La squadra giallorossa sta attraversando un buon momento, l’obiettivo è raggiungere i migliori risultati in campionato e Conference League. Nel frattempo la conferenza stampa della vigilia dell’allenatore non è passata inosservata.

Dopo la prima domanda sugli infortunati, è arrivata quella legata a Zaniolo sull’esclusione nel derby e dopo la tribuna nella partita della Nazionale contro la Macedonia, lo Special One ha mostrato un foglietto di carta: “lo sapevo! Sapevo che quella su Zaniolo sarebbe stata la seconda domanda, guardate!”, il tecnico si è alzato e mostrato il foglietto al giornalista.