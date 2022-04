MotoGP Portimao: Zarco si prende la pole su Mir, brutte cadute di Bagnaia e Bastianini

SportFair

Spettacolo e sorprese nelle qualifiche, ultimo appuntamento prima del gran premio del Portogallo, a Portimao. La stagione di MotoGP è sempre più interessante, il campionato è equilibrato e tanti piloti sono in corsa per la vittoria finale. Nelle Fp3 e Fp4 Oliveira si era confermato in grande spolvero, poi la situazione è cambiata.

Nei primi minuti delle qualifiche brutte notizie per i colori italiani, si sono registrate le cadute di Bagnaia e Bastianini. Partirà in pole position Zarco che ha avuto la meglio di Mir, poi Espargaro. Quarto Miller, quinto Quartararo e sesto Bezzecchi.

La griglia di partenza del Gp del Portogallo

1ª fila: 1. Zarco, 2. Mir, 3. A.Espargaro

2ª fila: 4. Miller 5. Quartararo, 6. Bezzecchi

3ª fila: 7. A.Marquez , 8. Marini , 9. M. Marquez

4ª fila: 10. P.Espargaro, 11. Oliveira, 12. Binder