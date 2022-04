MotoGP Portimao: Oliveira si conferma anche nelle FP4, ottimo Bezzecchi

SportFair

Attesa per il gran premio del Portogallo di MotoGP, si corre a Portimao. Il campionato ha già fornito indicazioni, la lotta al titolo è molto incerta con tanti piloti in grado di lottare per il primo posto. Sono andate in scena anche le FP4, ultimo appuntamento prima delle qualifiche. Nelle FP3 sorpresa Oliveira.

Le condizioni della pista non sono state ancora una volta ottimali. Il più veloce nelle FP4 è stato ancora una volta Oliveira che si è confermato in buona forma. Al secondo posto Miller, poi Bezzecchi, Morbidelli e Quartararo. Sesto Bagnaia, nono Vinales.