MotoGP, le FP4 del GP delle Americhe: vola la Ducati di Bagnaia, benissimo Marquez

I piloti di nuovo in pista per le FP4 del GP delle Americhe, ultimo appuntamento prima delle qualifiche ufficiali. Si preannuncia una gara molto equilibrata con tanti piloti in grado di conquistare la vittoria. Nelle FP3 grande tempo di Quartararo, al secondo posto un ottimo Enea Bastianini, poi Miller e un positivo Marc Marquez.

Nelle FP4 la musica è leggermente cambiata. Il più veloce è stato Bagnaia, il pilota della Ducati è tornato finalmente competitivo ed è un candidato alla vittoria. Al secondo posto Marc Marquez, lo spagnolo sembra aver recuperato dopo l’ultimo incidente. Poi Bastianini, Quartararo, Espargaro, Zarco e Vinales.