MotoGP, la griglia di partenza del gran premio di Spagna: Quartararo alle spalle di Bagnaia

Grandissimo spettacolo nelle qualifiche del gran premio di Spagna, a Jerez il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. In grandissima ripresa la Ducati di Bagnaia, il pilota italiano è tornato molto competitivo dopo un inizio di stagione deludente.

In ottima forma anche Quartararo che si è piazzato in seconda posizione, terzo Espargaro. Al quarto posto Miller, in risalita Marc Marquez che ha recuperato terreno. Sesto Zarco e undicesimo Bastianini. Si preannuncia un gran premio bellissimo con Bagnaia e Quartararo favoriti, ma non sono da escludere sorprese.

MotoGP, la griglia di partenza del GP di Spagna

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. Quartararo, 3. A.Espargaro

2ª fila: 4. Miller 5. M.Marquez, 6. Zarco

3ª fila: 7. Makagami, 8. Bezzecchi, 9. Mir

4ª fila: 10. Martin, 11. Bastianini, 12.Vinales